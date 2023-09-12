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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلطجية يعتدون على عمال نظافة بأحد شوارع بريطانيا

بلطجية يعتدون على
بلطجية يعتدون على عمال نظافة بأحد شوارع بريطانيا

أظهرت لقطات مروعة حادثتين تعرض فيها عامل القمامة للهجوم، بعد أن تحول خلاف على جانب الطريق إلى أعمال عنف. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” يُظهر الفيديو سائق سيارة فوكسهول كورسا سوداء وهو يقفز من سيارته ويبدأ في مواجهة طاقم  عمال النظافة بعربة بن تابعة  لمجلس مدينة ستوك أون ترينت في فيرهافن جروف في بيرش هيد، ستوك أون ترينت. 

بعد مواجهة الطاقم، شوهد الرجل وهو يصل إلى الكابينة وهو ينهال عليه الضربات، ليفر المتشاجرين هاربين

 بلطجية يعتدون على عمال نظافة بأحد شوارع بريطانيا


فيما تظهر لقطات أخرى سائق السيارة وثلاثة رجال آخرين يظهرون على طريق بيرشيز هيد، حيث توجد عربة  عال النظافة

ويبن الفيديو البلطجية وهم يقفزون من السيارة ويسلحون بما يبدو أنه بلطة وفأس ومطرقة ثقيلة وعصا ويركضون نحو مركبة المجلس، التي يبدو طاقمها غافلين عما يجري.

 بلطجية يعتدون على عمال نظافة بأحد شوارع بريطانيا

فيما تم ركن السيارة بسرعة ، وتم ضرب أحد أفراد طاقم الصندوق على جسده بهراوة. 

عندما قام أحد أعضاء العصابة المكونة من أربعة  بتحطيم نوافذ الكابينة، يمكن رؤية عضو آخر من  عمال النظافة يتعرض للهجوم أثناء سقوطه فوق سلة المهملات.

بلطجية عاملة نظافة

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