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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاة حارسة حديقة حيوان في النمسا هاجمها وحيد القرن

وحيد قر يقتل حارسة
وحيد قر يقتل حارسة حديقة في هجوم مروع بالنمسا

قالت الشرطة النمساوية، إن حارسة حديقة الحيوان توفيت بعد أن هاجمها وحيد القرن.

وأصيب شخص آخر أيضا في الحادث الذي وقع في حديقة حيوان هيلبرون في مدينة سالزبورغ غربي النمسا. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، حدثت الوفاة بعد العمل الروتيني الذي يتم تنفيذه في حديقة الحيوان.

وحيد قر يقتل حارسة حديقة في هجوم مروع بالنمسا

وأشارت الشرطة إلى أن شابة بلغة من العمر 33 عاما كانت ضحية الهجوم الذي وقع "لأسباب لا تزال مجهولة". 

وأضاف متحدث باسم القوة أن العاملة توفيت متأثرة بجراحها في مكان الحادث.

كما أصيب حارس ثان، يبلغ من العمر 34 عاما، بجروح خطيرة على يد نفس وحيد القرن عندما حاول إخافة الوحش. تم نقله إلى المستشفى وقالت حديقة الحيوان إنها ستظل مغلقة يوم الثلاثاء (12 سبتمبر).

ووفقاً لمجلس السياحة في سالزبورج، فإن حديقة حيوان هيلبيرن "تضم 150 نوعاً ونحو 1500 حيوان. 

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