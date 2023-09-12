افتتاح معرض "خيوط مشتركة" بالمركز الثقافي الروسي

افتتح مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر مراد جاتين، معرض "خيوط مشتركة" ضمن الموسم الثقافي للبيت الروسي بالقاهرة بحضور وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم، ورئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية شريف جاد.

وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم، أن المعرض عرض إبداعات الأطفال حول موضوع الزي الشعبي لدى شعوب العالم من خلال قيام الأطفال برسم الزي الشعبي المختلف لدي الشعوب، مشيرا إلى حرص عدد كبير من الأطفال على أن يرتدي الزي الشعبي للبلد الذي اختاره.

بدوره أكد مراد جاتين أهمية دور الشباب في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين في ظل الاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

من جانبه أشاد حلمي النمنم وزير الثقافة اللأسبق بدور المركز الثقافي الروسي في دعم العلاقات الثقافية بين البلدين، مضيفا أن المركز الروسي له دور تاريخي ومؤثر في حياتنا الثقافية.