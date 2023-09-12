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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضحية إعصار دانيال بليبيا.. قرية ميت فضالة بالدقهلية تتأهب لتشييع جثمان فقيدها

الفقيد
الفقيد

سادت حالة من الحزن بقرية ميت فضالة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، عقب ورود نبأ مؤكد بوفاة ابن قريتهم الفقيد أحمد جمال البلم؛ غرقا في سيول إعصار  دانيال بمدينة البيضاء بدولة ليبيا.

وأكد أحد أقارب المتوفى، أنه تم  إنهاء إجراءات التشريح كاملة في ليبيا، وتم خروج الجثمان، حيث ينتظره أهالى القرية لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية.

وكان الحزن ساد أيضا بين أهالي قرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بعد ورود نبأ بمصرع  خالد محمد شرارة  ٣١ عاما خلال عمله بمنطقة درنة الليبية، أثناء العاصفة دانيال تسببت فى وفاة آلاف الأشخاص.

الدقهلية بمحافظة الدقهلية محافظة الدقهلية إعصار دانيال أهالي قرية

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