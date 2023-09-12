الخارجية المصرية: نتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا

قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء، إنها تتابع على مدار الساعة الآثار المترتبة على الإعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.

وأكدت الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، أنه تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بنغازي والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ.

وأضافت: نتابع مع الجانب الليبي من أجل الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها.

وقالت الخارجية المصرية “إذ تأسف وزارة الخارجية لهذا المصاب الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ”.