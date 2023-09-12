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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صرف مستحقات لاعبي نادي الزمالك المتأخرة

صدى البلد

قامت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بصرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ويتوافد اللاعبون حاليا على مقر النادي للحصول على دفعة من مستحقاتهم قبل السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية.
ويستعد الفريق الأبيض للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويخوض الزمالك مرانه غدا  الأربعاء على ملعب نادي زد  للتعود على أرضية الملعب خاصة وأن لقاء بطل جيبوتي سيقام على ملعب من النجيل الصناعي

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء  الخميس الماضي  باستاد الكلية الحربية، قبل أن يخسر بثلاثية في مباراة سيراميكا كليوباترا الودية التي أقيمت مساء الاثنين الماضي في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

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