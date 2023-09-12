الإمارات تشارك بالقمة الثامنة لمبادرة الحزام والطريق في هونج كونج

سيشارك وفد رفيع المستوى من الإمارات العربية المتحدة في القمة الثامنة لمبادرة "الحزام والطريق" التي ستعقد في 13 و 14 سبتمبر في هونج كونج.

وقالت وسائل إعلام صينية، سيحضر الحدث أكثر من 40 ممثلاً من القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك من أقسام الاقتصاد والهيئات الاستثمارية في الإمارات العربية المتحدة أبوظبي ودبي والشارقة.

وسيرأس الوفد هذه المرة وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري، وليس وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، الذي يتم إرساله عادةً إلى مثل هذه المنتديات والتوقيعات الاحتفالية على اتفاقيات الشراكة التجارية، مما يؤكد الأهمية العالية للقمة للنخبة الإماراتية.

ومن المقرر أن يشارك المري في جلسة القمة التي تتناول إمكانات الموقع الجغرافي الاستراتيجي للشرق الأوسط كمركز عالمي للتجارة على طريق "الحرير" الذي يمر عبر دول المنطقة.