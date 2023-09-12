أخصائي يكشف الفرق بين الاحتراق النفسي وأعراض الاكتئاب

قال الدكتور محمد الهنداوي، أخصائي الطب النفسي و علاج الإدمان، إن كلمة الاكتئاب أصبحت شائعة و تستخدم بشكل خاطئ، موضحا أن الفرد بمجرد قوله أن لديه اكتئاب يبدأ بممارسة سلوكيات و أعراض الاكتئاب بدون شعور.

وأضاف "الهنداوي"، خلال لقائه ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2 تقديم حنان الحسيني، أن الحالة المزاجية لدى الفرد تختلف باختلاف الوقت و المواقف و هذا أمر طبيعي و ليس مرضي، منوها إلى أن تكرار الأمر أكثر من مرة بدون سبب واضح يشير إلى وجود مشكلة.

وأوضح أخصائي الطب النفسي، أن الحالة المزاجية التي يكون بها حزن يمكن أن تكون رد فعل طبيعي، لافتا إلى أن هناك حالة تسمى بالاحتراق النفسي و يتعرض لها الكثيرين و أكثرهم هم المعالجين النفسيين بسبب تعرضهم لضغط عصبي لمدة طويلة.

في هذه الحالة يطلق عليه اكتئاب

ونوه، إلى أن تراكم ضغوطات اليوم يمكن أن يتسبب بحدوث الاحتراق الذاتي أو النفسي، أما الاكتئاب يُشعر الفرد بأنه منطفئ و ليس لديه طاقة أو حافز للقيام بأي شيء لمدة متواصلة من أسبوعين إلى 3 أسابيع أو أكثر، مؤكدا أن أقل من هذه المدة لا يُعتبر اكتئاب.

القلق المرضي و أعراضه

ولفت، إلى أن القلق المرضي يكون سمة من سمات الفرد، و من أشهر علاماته: كلام و مخارج الألفاظ السريعة، لغة جسد حادة و علامات أخرى تظهر على حركته و لغة جسده.

