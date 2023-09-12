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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تنعي رئيسها الأسبق الشاعر أشرف عامر

صدى البلد

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، قيادة وعاملين، الشاعر الكبير أشرف عامر، رئيس الهيئة الأسبق، الذي وافته المنية، اليوم /الثلاثاء/، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 65 عاما.
وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، إن الراحل الكبير تمتع بمسيرة إبداعية وإدارية تميزت بالعطاء والتفاني، وقد تقلد عددا من الوظائف القيادية بالهيئة وصولا لرئاستها شهدت كثيرا من الإسهامات والفعاليات لتحقيق رسالتها الثقافية والفنية، وقدّم رئيس الهيئة العزاء لأسرة الراحل وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.
كما نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الشاعر والكاتب أشرف عامر، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، والذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد رحلة من العمل المخلص والجاد بوزارة الثقافة.
وقال جلال: " لقد ترجل الفارس عن صهوة جواده، بعد رحلة من العمل في وزارة الثقافة أعطى فيها الكثير من الوقت والجهد، وترك لنا إرثا مميزا من الكتب والدواوين، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان". 
أشرف عامر، شاعر وكاتب صحفي، صدر له عدة مجموعات شعرية، منها: "شبابيك"، "فاعلات ليلية"، "هو تقريبا.. متأكد"، "كأنه يعيش"، "اكتشافات الفراشة"، كما صدر له ديوان "فيما أرى"، وكتابان شعريان للأطفال وهما "اللون والخيال" و"نجارنا الفنان"، وغيرها من الأعمال، والتي ترجم الكثير منها إلى الإسبانية والإنجليزية والفرنسية.
شارك الراحل في عدد من الفعاليات الثقافية المصرية والعربية والدولية، منها مهرجان الشعر العالمي بكولومبيا 2008، يوم الشعر العالمي بالبحرين 2008، وله مساهمات غنائية ومسرحية للأطفال ومنها أغاني مسرحية "المسرحية" للأطفال، وأغاني مسرحية "وادي العمالقة"، وأغاني مسلسل "عنبر"، وكتب عددا من الأغاني لعدة مطربين، منهم علي الحجار، أحمد الحجار، محمد الحلو، هدى عمار، أسامة الشريف وغيرهم، وكتب المقال الصحفي اليومي والأسبوعي في عدد من الدوريات العربية والمصرية، منها جريدة الأضواء البحرينية، مجلة صدى الأسبوع البحرينية، جريدة الخليج الإماراتية، جريدة الأيام العربية، جريدة أخبار الأدب، مجلة الهلال .. والراحل عضو اتحاد الكتاب، وأتيليه القاهرة، وجمعية محبي الفنون الجميلة، واتحاد الناشرين المصريين.

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