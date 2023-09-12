عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي بطران بالفيوم يترقبون وصول جثامني المتوفيين في إعصار دانيال بليبيا

احد الضحايا فى اعصار
احد الضحايا فى اعصار دانيال بليبيا

يترقب أسر واهالى قرية بطران التابعة لمركز سنهور القبلية  بمحافظة الفيوم ، وصول جثامين الشابين ربيع السيد (48 سنة) ابن شقيقه محمد ابراهيم السيد (27 سنة)، واللذان لقيا مصرعهما بدولة ليبيا، عقب تعرضها لإعصار دانيال المدمر.

وتسود حالة من الحزن والأسى، بين أهالى قرية بطران حزنا على الضحايا من ابناء القرية الذين كانا يعملان فى مجال التجارة بدولة ليبيا الشقيقة، ولقيا مصرعهما فى الاعصار المدمر الذى شهدته ليبيا امس.

والضحايا من عائلة الرجانى احدى القبائل العربية الكبرى المعروفة بمحافظة الفيوم  ، والتى يعمل عدد كبير من أبناء القبيلة فى ليبيا.

وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين في ليبيا عقب إعصار دانيال

بيان رسمي.. ريال مدريد يتضامن مع ضحايا إعصار ليبيا

 

20bd504e-a38d-46f9-8453-a32a9d5831e2
20bd504e-a38d-46f9-8453-a32a9d5831e2
50520abb-4d8f-4144-a775-79ebb4cbcbcb
50520abb-4d8f-4144-a775-79ebb4cbcbcb
الفيوم اخبار الفيوم ابناء العم إعصار دانيال ليبيا القبائل العربية دولة ليبيا محافظة الفيوم وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا إلى 5200 شخص و8250 مفقودا

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

قرارات نهائية عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

موضوعات متعلقة

"مياه الفيوم": توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لدعم الأسر الأكثر احتياجا

خير بالتقسيط.. مبادرة لتسليم أكشاك مجهزة بالبضاعة بقرى ومراكز الفيوم

رئيس جامعة الفيوم يستقبل المفتي قبل ترأسه للجنة المناقشة والحكم لرسالة ماجستير

محافظ الفيوم يتابع جهود إعادة التوازن البيئي وتجهيزات إنزال زريعة أسماك لبحيرة قارون

تحصين 239 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالفيوم

هرم هوارة بالفيوم يفتح أبوابه لجميع السائحين.. صور

جامعة الفيوم تنعى الدكتور صبحي هلال أستاذ الجيولوجيا بكلية الزراعة

أمانة حزب مستقبل وطن مركز إطسا تنظم لقاءً جماهيريا مع المواطنين لبحث مطالبهم

ترشيحاتنا

اليونيسف في ليبيا: أكثر من 5000 وفاة.. و10 آلاف مفقود جراء العاصفة

أحمد موسى: تعرضت لسيل من السباب والشتائم بسبب النقاب

إصابة مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار بـ نابلس

تونس تهزم منتخب مصر 3-1 وديا

بوتين يوبخ رجل أعمال روسي كبير هرب إلى إسرائيل.. ما القصة؟

الهلال الأحمر في بنغازي: الشعب المصري وحكومته بجانبنا في كل أزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتربت من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجيب ديميت أوزديمير الأحمر  

مع انتشار العاصفة دانيال.. زيت غير متوقع يعالج الجيوب الأنفية نهائيا

كارثة صحية.. أضرار القهوة للحامل والجنين

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

فيديو

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ