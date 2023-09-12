أهالي بطران بالفيوم يترقبون وصول جثامني المتوفيين في إعصار دانيال بليبيا

يترقب أسر واهالى قرية بطران التابعة لمركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم ، وصول جثامين الشابين ربيع السيد (48 سنة) ابن شقيقه محمد ابراهيم السيد (27 سنة)، واللذان لقيا مصرعهما بدولة ليبيا، عقب تعرضها لإعصار دانيال المدمر.

وتسود حالة من الحزن والأسى، بين أهالى قرية بطران حزنا على الضحايا من ابناء القرية الذين كانا يعملان فى مجال التجارة بدولة ليبيا الشقيقة، ولقيا مصرعهما فى الاعصار المدمر الذى شهدته ليبيا امس.

والضحايا من عائلة الرجانى احدى القبائل العربية الكبرى المعروفة بمحافظة الفيوم ، والتى يعمل عدد كبير من أبناء القبيلة فى ليبيا.

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