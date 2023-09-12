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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيان رسمي.. ريال مدريد يتضامن مع ضحايا إعصار ليبيا

شعار نادي ريال مدريد
شعار نادي ريال مدريد

أصدر نادي ريال مدريد بيانا، اليوم الثلاثاء، تضامن فيه مع متضرري الإعصار المدمر الذي ضرب ليبيا خلال الساعات الماضية.

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي: "يريد نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته التعبير عن حزنهم العميق لضحايا الفيضانات التي تعاني منها ليبيا".

وأضاف: "يعرب نادينا عن تعازيه ومحبته لأسر المتوفين ولجميع الشعب الليبي، وبالمثل، نود أن ننقل كل قوتنا وتضامننا إلى الأشخاص والأسر المتضررة".

وخلف الإعصار المدمر كارثة إنسانية في ليبيا، إذ ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 2000 شخص، كما انهارت مئات المنازل إثر السيول الهائلة التي تشهدها ليبيا.

وكان اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر قد أعلن عن 10 آلاف مفقود جراء سيول ليبيا.

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