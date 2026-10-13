البحرية الإيرانية: اندلاع حريق في ناقلة نفط مخالفة شرق مضيق هرمز

أعلنت البحرية الإيرانية اندلاع حريق في ناقلة نفط شرق مضيق هرمز، الثلاثاء، بعد تعرضها لأضرار أثناء إبحارها في المنطقة، مدعية أن السفينة خالفت التعليمات الملاحية وحاولت العبور عبر منطقة محظورة، في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات المحيطة بأحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، نقلًا عن بيان للعلاقات العامة بالبحرية الإيرانية، أن فرق المراقبة رصدت الناقلة قرابة منتصف النهار، بعدما أوقفت أنظمة التتبع الخاصة بها وحاولت المرور عبر منطقة قالت السلطات الإيرانية إنها محظورة.

وأضاف البيان أن الناقلة تعرضت لأضرار أعقبها اندلاع حريق، دون الكشف عن اسم السفينة أو جنسيتها أو الجهة المالكة لها، كما لم يقدم معلومات بشأن عدد أفراد الطاقم أو وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.

وأشارت البحرية الإيرانية إلى أنها عززت انتشار وحداتها شرق مضيق هرمز، وفي بحر العرب وخليج عمان، مؤكدة استمرار مراقبة حركة السفن في المنطقة. كما حذرت السفن العابرة من إيقاف أجهزة التتبع والمعدات الإلكترونية، ودعتها إلى التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية لضمان المرور الآمن، وفقًا لما أورده البيان.

ويأتي الحادث وسط تصاعد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، مع تزايد التقارير عن استهداف سفن وناقلات نفط خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يثير مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية وحركة التجارة البحرية.

وكانت وكالة «أسوشيتد برس» قد أشارت، في تقرير نشرته الثلاثاء، إلى تزايد التهديدات التي تواجه السفن التجارية العاملة في محيط المضيق، بما في ذلك السفن المشاركة في عمليات نقل النفط بين الناقلات، وفقًا لتقييمات أمنية نقلتها الوكالة.

ولم تحدد السلطات الإيرانية سبب الأضرار التي لحقت بالناقلة أو ملابسات اندلاع الحريق، كما لم تتوافر معلومات مستقلة تؤكد روايتها بشأن مخالفة السفينة للتعليمات أو توضح حجم الأضرار الناجمة عن الحادث.