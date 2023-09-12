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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع إسرائيلي: عدد السياح القادمين إلى مصر يحطم الأرقام القياسية الفترة المقبلة

السياحة في مصر
السياحة في مصر

توقع موقع "باسبورت نيوز" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن عدد السياح القادمين إلى مصر خلال الفترة المقبلة سوف يحطم الأرقام القياسية.

وقال الموقع المختص بشؤون السياحة والرحلات، إن صناعة السياحة في مصر ازدهرت خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع عدد السائحين من 4.9 مليون قبل عامين إلى 15 مليون أو أكثر هذا العام.

وأكد الموقع أن السياحة في مصر سوف تنمو بشكل كبير بفضل إجراءات التأشيرة المريحة عبر الإنترنت والتنوع المتزايد للوجهات السياحية في البلاد.

ونقل الموقع عن خبراء السياحة، أنه من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى 21 مليون سائح العام المقبل، و30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وعزى الموقع الطفرة في السياحة إلى مكانة مصر كمركز سياحي، وأيضا النهج التسويقي الاستراتيجي والحملات الإعلانية، بحانب الحماس الدولي للسفر والسياحة.

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