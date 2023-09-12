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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب رئيس مستقبل وطن: نمر بمرحلة ديمقراطية.. ونعبر عن هموم ومشاكل الشعب

ملتقى شباب مصر
ملتقى شباب مصر

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم بالحزب، أن هناك مزيدا من الانسجام بين الأحزاب السياسية خلال المرحلة الأخيرة، وهذا سيؤتي ثماره الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ملتقى شباب مصر اليوم رسالة لقوى الشر الذين يتهمون الأحزاب المصرية اتهامات باطلة.

جاء ذلك خلال كلمة له خلال ملتقى شباب مصر، الذي ينظمه حزب مستقبل وطن وبمشاركة مجموعة من الأحزاب والكتل السياسية، على رأسها حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المؤتمر، حزب الحرية المصري، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا، برلمان شباب مصر، وطلاب من أجل مصر.

وأضاف "عبد الجواد"، أن الأحزاب ربما تختلف، لكن في النهاية تتفق على "الوطن"، فلا يوجد خلاف على الوطن نهائيا ومصلحته وأولوياته، مؤكدا أن الأحزاب تعبر عن الشعب وهمومه والتحديات التي تواجهه.

وقال نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، إننا نمر بمرحلة ديمقراطية وتعزيز لمناخ الحريات، لافتا إلى أن القيادة السياسية نجحت في الخروج بالبلد من الأزمات التي ألمت بها على مدار السنوات الأخيرة.

ويركز ملتقى شباب مصر، على مناقشة قضايا الشباب، واستعراض الجهود التي بذلتها الدولة لتمكينهم سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا على مدار السنوات الماضية.

الاحزاب حزب مستقبل وطن تحالف الأحزاب المصرية حزب مصر الحديثة الشباب

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