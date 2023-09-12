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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن وفاة مساعد مدير منتخب كوستاريكا بين الشوطين

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، وفاة مساعد المدير الفني لمنتخب كوستاريكا في المباراة التي جمعت بين الإمارات وكوستاريكا .

وكتب أحمد شوبير ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك "بعد أزمة صحية نًقل علي أثرها المستشفي وفاة مساعد مدرب كوستاريكا بين شوطي مباراة الامارات".

فاز منتخب الإمارات على كوستاريكا وديًا بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة ودية جمعت المنتخبين في العاصمة الكرواتية زغرب.

تقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 16 عن طريق يحيى الغساني، قبل أن يضيف كايو الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 38 سجل علي سالمين الهدف الثالث لمنتخب الإمارات، قبل أن يختتم الغساني رباعية الفريق في الدقيقة 53.

وفاة مساعد المدير الفني لمنتخب كوستاريكا شوبير الإمارات وكوستاريكا احمد شوبير كوستاريكا

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