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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالى ميت فضالة بالدقهلية يشيعون جثمان شهيد الغربة فى إعصار دانيال

الفقيد
الفقيد

شيع أهالي قرية ميت فضالة التابعة لمركز اجا بمحافظة الدقهلية جثمان شهيد لقمة العيش احمد جمال البلم وسط بكاء وعويل أسرته ومحبيه.  

حيث شيع الجثمان من مسجد  الرحمن  بالقرية وسط مشهد جنائزى مهيب حيث شيع أيضا الجثمان عددا من أهالى القرى المجاورة 

وسادت حالة من الحزن بقرية ميت فضالة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، عقب ورود نبأ مؤكد بوفاة ابن قريتهم الفقيد أحمد جمال البلم؛ غرقا في سيول إعصار  دانيال بمدينة البيضاء بدولة ليبيا.

وكان الحزن ساد أيضا بين أهالي قرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بعد ورود نبأ بمصرع  خالد محمد شرارة  ٣١ عاما خلال عمله بمنطقة درنة الليبية، أثناء العاصفة دانيال تسببت فى وفاة آلاف الأشخاص.

 

الدقهلية العاصفة دانيال القري المجاورة بمحافظة الدقهلية دقهلية شهيد لقمة العيش مركز المنصورة

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