"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

قالت القناة الـ12 العبرية، إن "عاصفة دانيال" سوف تصل إلى إسرائيل غدا، متوقعة هطول كميات كبيرة من الأمطار، وسط تخوفات من حدوث فيضانات في المناطق الجنوبية والشرقية.

ووفقا للقناة العبرية تعيش إسرائيل اليوم الثلاثاء، الجزء الحار من النظام المناخي الذي يتجلى في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والرياح القوية وخاصة الضباب مشيرة إلى أنه خلال المساء، ستنخفض الحرارة، مما سيجلب رياحا قوية وانخفاضا في درجات الحرارة خلال الليل.

وفي وقت سابق، حذرت دائرة الأرصاد الجوية الاسرائيلية من تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي وتشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

وأضافت أن المنطقة تتأثر، اليوم الثلاثاء، بموجة من الغبار قادمة من مصر، متوقعة أن تزداد نسبة الغبار خلال الساعات المقبلة.

وخلفت عاصفة "دانيال" مئات القتلى والمفقودين في أكبر كارثة من نوعها تشهدها ليبيا منذ 40 عاماً.

وتواصل فرق الإنقاذ والبحث عملها من أجل الوصول للمناطق المنكوبة التي غمرتها الفيضانات.

وأكدت مسؤولين عدة في شرق ليبيا أن السيول التي ضربت درنة ومدنا أخرى أسفرت عن عدد كبير من الضحايا قد يصل إلى الآلاف وعدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن.