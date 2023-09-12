بريطانيا تعلن إحصائية صادمة لخسائر أوكرانيا من الطائرات المسيرة

كشف رئيس الأركان العامة البريطانية باتريك ساندرز، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 عن مفاجأة بشأن خسائر أوكرانيا من الطائرات بدون طيار.

وقال رئيس الأركان العامة البريطانية إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 40% من طائراتها بدون طيار بسبب أخطاء الطيارين، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإليكتروني.

وأضاف ساندرز: "لقد أذهلتني حقيقة أنه في حملة الطائرات بدون طيار المتنامية في أوكرانيا، فإن 40٪ من الخسائر ترجع إلى خطأ الطيار".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه من المقرر تدريب أكثر من مليون متخصص في الطائرات بدون طيار في البلاد.