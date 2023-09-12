إقامة صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا .. الجمعة القادمة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن إقامة صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة القادمة.

من ناحية أخرى، غيرت الصفحة الرسمية لمشيخة الأزهر الشريف، الغلاف الرسمي وصورة البروفايل على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، تضامنًا مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي.

وكتبت صفحة الأزهر الشريف، على فيس بوك: دعاء "اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا" على صورة الغلاف الرسمي وصورة البروفايل.

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد قدم التعازي للشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، داعيًا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.

وقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التعازي في ضحايا الشعب الليبي نتيجة الفيضانات.