يفترشون الأرصفة للنوم.. لقطات ترصد معاناة المغاربة بعد انهيار منازلهم

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عدد من الصور التي ترصد معاناة المغاربة بعد انهيار منازلهم جراء الزلزال العنيف التي ضرب البلاد

وظهر في الصور عدد من الأشخاص يفترشون الأرض في مدينة ‎مراكش بعدما تحولت بيوتهم إلى كومة من الركام في حالة حزن.

وفي وقت سابق من اليوم، تفقد الملك محمد السادس عاهل المغرب، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 المركز الاستشفائي الجامعي، الذي يضم عدد من مصابي الزلزال الذي ضرب المملكة مساء الجمعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن الملك محمد السادس تفقد ضحايا الزلزال الأليم أيضا في مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين، وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.