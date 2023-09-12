باير الألمانية: الأزمات القلبية لا تقتصر على فئة عمرية معينة

قال الدكتور محمد جلال، إن رئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية، إن الشركة تعمل بالشراكة مع وزارة الصحة من خلال حملة "قلبك أمانة" وتعمل على توعية المواطنين بضرورة وأهمية الاكتشاف المبكر لأمراض القلب في الوقت الحالي، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى استغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا المختلفة.

وأضاف "جلال"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن حرص رب الأسرة على أن يكون بصحة جيدة، وبنفس الإنتاجية هو أهم شيء للأسرة المصرية، لأنه هو من يعول الأسرة بشكل كامل، وحملة "قلبك أمانة" تساعد على ذلك.

وتابع رئيس صحة المستهلك في شركة باير الألمانية، أن نسبة التدخين في مصر مرتفعة بشكل كبير، ويوجد نسبة مرتفعة في السمنة لدى المواطنين في مصر، خاصة في ظل الجلوس بشكل كبير في المنزل بسبب الهواتف المحمولة.

واستكمل، أن الحملة تعمل من خلال لفت نظر المواطن، على أنه قد يتعرض لأمراض القلب في حال عدم العمل على نفسه في عوامل معينة، لافتا إلى أن الشباب أصبح تتعرض لأزمات قلبية هي الأخرى في الوقت الحالي، فالفئات العمرية التي تتعرض لأزمات القلب لم تعد منحصرة في فئة كبار السن فقط.