الرئيس الجزائري يحذر حكومته من كلمتين

عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، ناقش فيه عددا من الملفات الهامة.

وكان ملف وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في الجزائر، أحد الأولويات التي ناقشها "تبون" مع وزرائه.

وأكد الرئيس الجزائري، أنه لا يرغب في سماع مصطلحي "الندرة" و"المضاربة" في إطار السعي لتوفير كافة احتياجات المواطن الجزائري بشكل دائم، حيث وجه الرئيس تبون؛ وزير الفلاحة بمباشرة إجراءات ردعية وصارمة لتطهير القطاع.

ودعا الحكومة إلى مواصلة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة، ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب، مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج، بحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وأشار إلى السماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، والمساهمة في خفض أسعارها، إلى جانب تشجيع الاستثمار الخاص في مجال غرف التبريد للحفاظ على توازن السوق طوال السنة.

وأكد الرئيس الجزائري على ضرورة إعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين وإطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية، مع السماح بدخول العلامات التجارية العالمية.