قرار عاجل من وزير التعليم ضد معلمي الدروس الخصوصية قبل بدء العام الجديد

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كل الجهود الممكنة لمحاربتها خلال العام الدراسي الجديد؛ تمهيدا للقضاء عليها، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، تجاه من يمارس مهنة التدريس دون وجه حق، لا سيما ممن هم في إجازات بدون مرتب، أو إجازات طويلة، ويمارسون التدريس بمراكز خاصة “سناتر الدروس الخصوصية” أو بمقراتهم الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعلمين المتغيبين عن مدارسهم في العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا تهاون مع المعلمين غير الملتزمين بتواجدهم في الحصص المقررة لهم في الجدول المدرسي خلال العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات.

وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد:



- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.



- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.



- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.



- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.



- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.



- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.



- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.



- مدة إجازة نصف العام «أسبوعين»، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهما.