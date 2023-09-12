خالد عبدالعزيز يتنبأ بأزمة تواجه الرياضة.. ويوجه رسالة لمسؤولي الهيئات

أكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة الأسبق أن المشهد الرياضي يحتاج إلى إعادة النظر في إدارته، قائلا إن المشهد الرياضي إذا لم ننظر له بنظرة علمية عملية سنواجه مشكلة كبيرة جدا خلال الخمس سنوات المقبلة.

وانتقد عبدالعزيز في لقائه مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc إدارة المؤسسات والهيئات الرياضية بنفس الأسلوب الذي كانت تدار به قبل الأزمة الاقتصادية الحالية.



وأشار إلي أن استمرار إدارة الهيئات الرياضية بالطريقة الحالية فلن تتمكن من الاستمرار وسيزيد العجز لديها، لافتا الى أنه وقت الأزمات يجب التعامل بطريقة مختلفة، وذلك بالاعتماد على المنتج المحلي، والتأقلم مع الإمكانيات المتاحة، وأن جميع الهيئات والمؤسسات أصبحت تنفق بشكل يتناسب مع ايرادتها، في محاولة للتصدي للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلد.

يجب إعادة التفكير في أسلوب الإدارة ونصروفات شراء لعيبة ومدير فني ومدرب من الخارج

ووجه رسالة للمسؤولين عن إدارة المنشآت والهيئات الرياضية قائلا: ايها الساده اعيدوا التفكير في اسلوب الاداره وفكروا المصروفات الكبيرة في شراء لعيبة ومدير فني ومدرب من الخارج، فضلا عن ارتفاع مصاريف الطاقة وزيادة مرتبات العاملين لن نقدر توفير إيراد مختلف، لابد أن تفكروا في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية بشكل من الرشادة علكي تقدر على الاستمرار على الأقل إلى حين تحسن الأحوال الاقتصادية ثم ارجع مرة أخرى لهذا الأمر .

https://youtu.be/LHUIV5V6tGI?si=8dY9RzK1r6viQ-Hf