زد 2005 يفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد

فاز فريق ناشئين زد لكرة القدم مواليد 2005 ، علي فريق الإسماعيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجوله الثانيه ببطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023والتي أقيمت على ملعب زد "دريم 6 أكتوبر"
أحرز الأهداف كلا من :
عمر ياسر هدف .
عبدالله عبيد هدف .
وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي حضور المباراة وتوجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني للفريق .
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق 👇
مدير فني ك/ إيان تايلر
مدرب عام ك/ عمر خطاب
مدرب ك/ كريم ايمن
مدرب حراس ك/ يوسف طاهر
إداري الفريق ك/ محمد صلاح
محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي
مخطط أحمال ك/ هوندا
اخصائي د/ تامر عادل
مسؤول مهمات/ محمد سعد "تتح"