زد 2005 يفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد

فاز فريق ناشئين زد لكرة القدم مواليد 2005 ، علي فريق الإسماعيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجوله الثانيه ببطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023والتي أقيمت على ملعب زد "دريم 6 أكتوبر"

أحرز الأهداف كلا من :

عمر ياسر هدف .

عبدالله عبيد هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي حضور المباراة وتوجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني للفريق .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق 👇

مدير فني ك/ إيان تايلر

مدرب عام ك/ عمر خطاب

مدرب ك/ كريم ايمن

مدرب حراس ك/ يوسف طاهر

إداري الفريق ك/ محمد صلاح

محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي

مخطط أحمال ك/ هوندا

اخصائي د/ تامر عادل

مسؤول مهمات/ محمد سعد "تتح"