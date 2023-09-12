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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: يجب دعم الأحزاب ماديا.. فيديو

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني يناقش غدا الأربعاء في جلسة خاصة، تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن لجنة القضية السكانية في المحور المجتمعي، وقد طرحت كل الآراء في الجلسات العامة، واستعرضوا جميع تجارب دول العالم.

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ضياء رشوان: لجنة الأحزاب تنتهي من أعمالها الخميس المقبل

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ضياء رشوان: لا تستطيع دولة مهما كانت مواجهة الكوارث الطبيعية بمفردها

 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المقيد في لجنة الأحزاب في مصر نحو 106، العامل منهم في لجنة الأحزاب نحو 85 حزبا، مؤكدا أنه لا يمكن دمج الأحزاب بالقوة، بل يجب أن يكون برغبة الأحزاب الأخرى، وهناك معضلة في قانون الأحزاب الذي يشترط لإنشاء حزب ألا يكون هناك حزب يشبهه، بينما حين الدمج ستندمج الأحزاب مع ما يشبهها، وهذا تعارض، مقترحا أن يكون هناك تحالفات أولا تتحول إلى دمج مع الوقت.

وشدد رشوان على أن مستقبل مصر دون أحزاب سياسية سيكون في خطر، لأن هذا الفراغ السياسي سوف تملؤه الشياطين، وألمانيا مازالت تدعم الأحزاب بنحو 150 مليون يورو سنويا بصرف النظر عن مستوى معيشة المواطن، ولكن حفاظا على الديمقراطية، فيجب دعم الأحزاب في مصر لأنه سيشجعها على العمل وملء الساحة السياسية، وسيتمكن المواطن من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.

الحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان المحور المجتمعي المنسق العام للحوار الوطني برنامج حديث الأخبار ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني لجنة الأحزاب

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