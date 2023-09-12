«صحة كفر الشيخ» تشارك في التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث.. صور

شهدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي، وجميع مديري الإدارات العامة والفرعية ومديري المستشفيات في التدريب العملي المشترك "صقر 122".

من جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من الاصطفاف هو تفقد كافة المعدات والمركبات والتأكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها الفنية في حالة حدوث الأزمات والكوارث.

كما أكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الهدف من التدريب شرح مهام كل فرد داخل المنظومة، وما هو دوره في حالة وقوع الأزمات والكوارث، لتفادي وقوع أضرار جسيمة على المنشآت والأفراد.

وقدمت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر والامتنان إلى كل الأطقم الطبية والخدمات المعاونة على مستوى المحافظة، وذلك لمشاركتهم الفعالة في إنجاح مناورة "صقر 122"، التي بدأت فعالياتها في المحافظة منذ أيام، وجرى وضع جميع الأجهزة الطبية في حالة الاستعداد القصوى.

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