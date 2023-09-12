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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على كواليس انتقال حمدي علاء إلى سموحة

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تفاصيل صفقة إعارة حمدي علاء لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أنه تم إنهاء إجراءات إعارة حمدي علاء للنادي السكندري لمدة موسم واحد مقابل أربعة ملايين جنيه.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض وافق على إعارة حمدي علاء في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

قامت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بصرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ويتوافد اللاعبون حاليا على مقر النادي للحصول على دفعة من مستحقاتهم قبل السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية.
ويستعد الفريق الأبيض للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويخوض الزمالك مرانه غدا  الأربعاء على ملعب نادي زد  للتعود على أرضية الملعب خاصة وأن لقاء بطل جيبوتي سيقام على ملعب من النجيل الصناعي

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء  الخميس الماضي  باستاد الكلية الحربية، قبل أن يخسر بثلاثية في مباراة سيراميكا كليوباترا الودية التي أقيمت مساء الاثنين الماضي في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

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