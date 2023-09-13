ربيع ياسين: مصر ستتأهل لكأس العالم تحت قيادة فيتوريا.. فيديو

أكد ربيع ياسين، لاعب الأهلي السابق، ثقته في قدرة البرتغالي روي فيتوريا على قيادة مصر إلى نهائيات كأس العالم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى صعوبة المنفسة في كأس أمم أفريقيا.

وقال ربيع ياسين، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، «منتخب مصر عانى هجوميًا في مباراة منتخب تونس، وهو سبب رئيسي لخسارة المباراة».

ومع ذلك، أكد ربيع ياسين ثقته في قدرات المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مضيفًا أن «فيتوريا إن استمر سيتمكن في التأهل مع مصر لكأس العالم».

واعتبر ياسين أن فيتوريا محظوظ بنظام تصفيات كأس العالم الجديد، وأن مصر ستتأهل إن شاء الله لأنها ابتعدت عن المنتخبات الكبرى مثل السنغال والمغرب وغيرها.

وحول تصريح فيتوريا عن أن هناك من كان ينتظر خسارة منتخب مصر، تساءل ربيع ياسين قائلًا: «من يتمنى أن يخسر منتخب مصر؟!».

وأكد ربيع ياسين أن الأهلي لا يريد خسارة المنتخب، وجميع من في الأهلي يتمنون أن منتخب مصر يكون أفضل من الأهلي ولأن هذا بالأساس يصب في مصلحة النادي.

وتحدث ربيع ياسين عن صعوبة المنافسة في كأس أمم أفريقيا، مضيفًا في الوقت ذاته أن منتخب مصر فاز بكأس أم أفريقيا من قبل بسبب شخصيته القوية.