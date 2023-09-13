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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

امرأة تثير الجدل عبر إحدى المنتديات..أغرب عيد ميلاد لن تتوقع ماذا حدث

..أمرأة تثير الجدل
..أمرأة تثير الجدل عبر أحدى المنتديات..أغرب عيد ميلاد لن تتو

أثارت امرأة الجدل الكثير من الجدل بطرحها عبر موقع Mumsnet، لموقف غريب تعرضت له عندما طلبت منها أحدى صديقاتها القيام بدفع مقابل حضور حفلة عيد ميلاد طفلتها  بالإضافة إلى تقديم الهدايا.


تساءلت امرأة عما إذا كان من المعقول أن تتوقع صديقتها من الضيوف دفع تكاليف دخولهم وتقديم الهدايا.

على الرغم من أنها تقدر ظرف صديقتها وتعرف أنها تعاني من مشكلة مالية ، إلا أنها شعرت أنه كان يجب على صديقتها أن تختار احتفالًا أبسط، مثل تناول الكعك في المنزل ولعب بعض ألعاب الحفلات.


ونصح أحد المعلقين المرأة بالرفض بأدب إذا لم تكن قادرة على تحمل تكاليف ذلك، مشددًا على أن صديقتها يجب أن تتفهم وضعها المالي.

حفلة عيد ميلاد عيد ميلاد تقديم الهدايا مراكز الألعاب تناول الكعك

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