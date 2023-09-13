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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بتكلفة 4000 دولار شهريًا.. شركة عملاقة تعلن عن رحلة بحرية بدون نهاية|تفاصيل

رحلة بدون نهاية تصل
رحلة بدون نهاية تصل تكلفتها إلى 4000 دولار شهريا.. التفاصيل

رحلة بدون نهاية تصل تكلفتها إلى  4000 دولار شهريًا فقد تستعد رحلات "Life at Sea"، لقيام بالانطلاق نوفمبر المقبل، وذلك بهدف القيام بالإبحار حول العالم وذلك لـ3 أعوام، وتعتمد الرحلة على فكرة أن الأشخاص يعدون متحمسون للإبحار حول العالم وذلك دون توقف، لدرجة أنهم سيواصلون الرحلة في تلك السفينة وذلك إلى أجل غير مسمى، مما يجعلها "الرحلة البحرية التى لا تنتهى أبدًا".


وفقا لصحيفة “الديلي ميل” تعد فكرة الرحلة بدون نهاية، وقد جاءت بعد أن تلقت شركة "Miray Cruises" مجموعة من الاستفسارات من بعض العُملاء المحتملين والذين كانوا سعداء بفكرة تلك الرحلة البحرية، إلا أنهم لم يتمكنوا من القيام بتحديد تاريخ البدء.

وقد لا يزال يتعيّن على العديد من الأفراد القيام بالتسجيل لمدة 3 أعوام، إلا أنه يمكنهم الآن البدء في أي وقت من خط سير الرحلة، ما يجعلها رحلة بحرية متجددة مدتها  تصل إلى حوالي 3 سنوات لوجهات جديدة، بدلاً من العودة إلى الوجهات السابقة، وذلك لجذب العملاء للاستمرار، وستستمر الرحلة البحرية بعد ذلك إلى أجلٍ غير مسمى.

الرحلة البحرية وجهات جديدة العملاء المحتملين

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