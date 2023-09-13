لجان المراجعة البيئية تتابع استعدادات المدارس في الغردقة للعام الدراسي الجديد

واصلت لجان المراجعة البيئية، التي تم تشكيلها بمبادرة من الإدارة العامة لشؤون البيئة في محافظة البحر الأحمر، أعمالها في مدينة الغردقة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وتضمنت أعمال هذه اللجان زيارات ميدانية إلى عدد من المدارس والمعاهد الأزهرية في المدينة، بهدف التحقق من نظافة خزانات مياه الشرب ودورات المياه والصرف الصحي، ومنظومة التخلص من النفايات الصلبة، بالإضافة إلى التأكد من وجود المناطق الخضراء والملصقات التوعوية البيئية والصحية داخل هذه المؤسسات التعليمية.

من المقرر أن تستمر أعمال هذه اللجان طوال الأسبوع الحالي، حيث ستزور جميع المدارس والمعاهد في المنطقة، وستقوم بإعداد تقارير فنية بيئية لكل منشأة تعليمية. ستساعد هذه التقارير الجهات التنفيذية في تنفيذ أعمال النظافة والصيانة والإصلاحات اللازمة لضمان استعداد المؤسسات التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد بشكل مثالي.

تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز البيئة المدرسية والصحية في المنطقة وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والمعلمين في العام الدراسي القادم.