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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس رأس غارب يتابع أعمال رفع مخلفات المباني في المناطق العشوائية

صوره موضوعية
صوره موضوعية

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بجولة تفقدية  لمنطقة العشوائيات، وتحديداً مناطق "عشش الجبل" و "عشش البلد"، وذلك برفقة سكرتير المدينة ومدير التخطيط العمراني ومدير مكتب رئيس المدينة، والهدف من هذه الجولة هو متابعة الأعمال المتعلقة بمشروع إزالة العشوائيات وتنفيذ خطة التخطيط العمراني.

وتمت خلال هذه الجولة أيضًا مراجعة الكشوف المتعلقة بالمستحقين لوحدات الإسكان البديلة واعتمادها من قبل اللواء عمر حنفى، محافظ البحر الأحمر. وفي إطار تنظيم هذا المشروع، تمت مراجعة الإزالات التي تمت في المراحل السابقة.

تم أيضًا تقدير حجم الانقاض والمخلفات من المباني المزالة، وذلك بهدف دراسة عمليات رفعها والتخلص منها بشكل منظم، وسيتم بعد ذلك البدء في تخطيط الطرق وإعداد المنطقة لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار جهود الحكومة المحلية لتحسين البنية التحتية وتطوير المناطق العشوائية في المدينة، وتوفير سكن للمواطنين في وحدات إسكان بديلة تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

رفع مخلفات المباني ازالة العشوائيات مدينة رأس غارب التخطيط العمرانى البيئة الصحية

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