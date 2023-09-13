بكاميرا 50 ميجابكسل.. لافا تطلق موبايل أندرويد لمحدودي الدخل

طرحت شركة لافا Lava الهندية، أحدث إصداراتها من هواتفها Blaze، ويعد Blaze 2 Pro هاتفا ميسور التكلفة يستهدف مستخدمي الفئة الاقتصادية، يأتي بثمن معقول بالنظر إلى مواصفات الهاتف التي حصل عليها.

سعر ومواصفات Lava Blaze 2 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتمتع هاتف لافا الجديد Lava Blaze 2 Pro، الذي تمت ترقيته بكاميرا أفضل وذاكرة وصول عشوائي أكبر وسعر أعلى من سابقه.

ويأتي هاتف Lava Blaze 2 Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة HD +، بدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ويأتي الهاتف مزودًا بنظام التشغيل Android 12 الخالي من الإعلانات.

وتتميز شاشة هاتف Lava Blaze 2 Pro، بفتحة نتوء على شكل قطرة ماء في الجزء العلوي مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، ويتميز الجزء الخلفي المصنوع من الزجاج بـ كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل متصلة بمستشعرين بدقة 2 ميجابكسل.

Lava Blaze 2 Pro

وينبض بداخل هاتف لافا Lava Blaze 2 Pro، معالج ثماني النوأة من نوع Unisoc T616 والمطور من قبل شركة "يونيسوك" الصينية بدقة تصنيع 12 نانو متر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع خيار لإضافة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويتميز الهاتف بفتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر.

ويعمل هاتف لافا الجديد Lava Blaze 2 Pro، بواسطة نظام التشغيل أندرويد 12، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنه عبر منفذ شحن USB-C، ويستغرق شحن الهاتف بالكامل أكثر من ساعتين.

ويتميز هاتف لافا Lava Blaze 2 Pro، بدعم شبكات الاتصال Wi-Fi 5، وتقنية Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر، كما يوجد قارئ بصمات الأصابع مثبت على الجانب وخيار فتح القفل بالوجه أيضا.

ويتوفر هاتف لافا Lava Blaze 2 Pro، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 10000 روبية هندية (أي ما يعادل 3760 جنيه مصري)، وهو متاح باللون الأخضر والأسود والأزرق السماوي.