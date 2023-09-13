تعليق ناري لـ شوبير عن سبب هزيمة منتخب مصر أمام تونس

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على هزيمة منتخب مصر أمام تونس في لقائهم الودي أمس.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “جمهور تونس كان أقوى من حضور جمهورنا .. غياب الجمهور بيأثر على اللاعيبة محمد صلاح نفسه بتتسدد، غياب لاعبي الأهلي مش المشكلة”.

وخسر منتخب مصر على يد منتخب تونس 3-1 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي.

أحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.