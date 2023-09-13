عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل رئيس "حياة كريمة" لتفقد المواقع المقترحة لمقر هيئة الرعاية الإقليمي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  الدكتور أحمد السبكي  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بوزارة الصحة والمشرف العام علي مشروعي حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل، والوفد المرافق له في إطار زيارته للمحافظة لتفقد المواقع المقترحة للمقر الإقليمي لهيئة الرعاية الصحية بالدلتا؛ حيث تفقدوا عددا من المواقع بمدينة المنصورة ومدينة جمصة ومدينة المنصورة الجديدة وتم الاتفاق علي أن تكون مدينة المنصورة الجديدة هي المقر الإقليمي للدلتا لموقعها الجغرافي المميز الرابط بين 4 محافظات.


وقام " محافظ الدقهلية " و "رئيس هيئة الرعاية الصحية المشرف العام على حياة كريمة بوزارة الصحة " بزيارة ميدانية لمتابعة الموقف التشغيلي لمشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة بمركز شربين ، حيث ناقشوا آخر المستجدات والتطورات لمشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة ، وأشاد الدكتور أحمد السبكي خلال الجولة بمعدلات الإنجاز ومدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ مشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة بالدقهلية .
 

واتفق " المحافظ " و " رئيس هيئة الرعاية الصحية " على إطلاق برنامج معايشة للأطقم الطبية والإدارية بالمحافظة للتدريب على نظم الميكنة وإدارة المنشآت بمستشفيات ووحدات منظومة التأمين الصحي الشامل .


وأكد " المحافظ " أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها في إطار بناء الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة، فهي ابعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات.


وقال " مختار " نطمح أن تحظي محافظة الدقهلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أقرب فرصة لخدمة كافة محافظة الدلتا لأن الدقهلية تتميز بكوادرها الطبية في كافة التخصصات، وأصبحت ملتقي لكافة المواطنين من محافظات الدلتا.


وأشار " المحافظ " الي أن الدولة أنفقت 158 مليار جنيه علي محافظة الدقهلية في مشروعات التنمية واستثمارات البنية التحتية بمختلف القطاعات ، جاء ذلك خلال عرضه برزنتيشن لتوضيح جهود الدولة بالدقهلية منذ تولي فخامة الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية في كافة القطاعات المختلفة مثل قطاع الصحة والمشروعات القومية ، مشيرا إلي أن ما تم تنفيذه علي أرض محافظة الدقهلية خلال هذه الفترة لم تشهده منذ إنشائها.


كما اشار " مختار " إلي أن تكلفة مشروعات الصحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2,5 مليار جنيه والتي استهدفت تطوير 29 وحدة ومركز طب أسرة وإنشاء مستشفى مركزي بشربين سعة 250 سرير وتطوير نقاط الإسعاف .
وثمن " المحافظ " دور هيئة الرعاية الصحية بوزارة الصحه علي ما قدمته في مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة لتقديم رعاية طبية علي اكمل وجه للمواطنين .
ومن جانبه قال "رئيس هيئة الرعاية الصحية" سعادتي بالغة لوجودي علي أرض محافظة الدقهليه العريقة التي أنجبت لمصر اعلام في شتي المجالات الدينية والأدبية والفنية حتي أصبحت عاصمة مصر الطبية تستقطب المواطنين من كافة المحافظات ومن خارج مصر للعلاج في مستشفيتها ومراكزها الطبية . وأشار " السبكي " الي أنه فخر وشرف كبير لحصول الدقهلية علي المركز الأول في تنفيذ مبادرة حياة كريمة ومراكز متقدمه في كافة الملفات وهذا إن دل فإنما يدل علي قوة الجهاز التنفيذي للمحافظة وأن هناك تناغم وتناسج بين فريق العمل .
كما قال " رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف علي مشروع التأمين الصحي الشامل" اننا ننفذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بإتمام عملية التشغيل الرسمي لكافة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام بالتوازي مع استعدادات المرحلة الثانية، ومشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة هي كلمة السر لتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل، وترجمة واقعية لاهتمام القيادة السياسية بكافة فئات الشعب.
كما أشار " السبكي " الي أن الدقهلية هي الأولى في معدلات تنفيذ مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية ، وأن المبادرة حسنت من مؤشرات جودة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر .
وأكد " رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف علي مبادرة حياة كريمة " علي أن مبادرة حياة كريمة هي كلمة السر لتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل وترجمة واقعية لاهتمام القيادة السياسية بكافة فئات الشعب .
واشاد " السبكي " جهود الجميع الذين شاركوا في إنجاح النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ونؤكد على استمرارنا في دعم وتعزيز الخدمات الصحية في الدقهلية وجميع أنحاء الجمهورية ، وسنستمر في العمل المشترك مع الجهات ذات الصلة لتعزيز الرعاية الصحية وتحقيق رؤية تؤمن حقوق واحتياجات جميع المواطنين .


كما أكد " رئيس هيئة الرعاية الصحية" أن الدولة المصرية تمضي قدماً نحو بناء نظام صحي متكامل، وتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين كافة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات والمبادرات، مثل مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، لافتًا إلى حدوث نقلة نوعية شكلاً ومضمونًا في المنظومة الصحية عبر رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات الطبية في جميع التخصصات، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتوسيع نطاق التغطية للمواطنين المستفيدين من خدمات العلاج، إلى جانب تعزيز جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية الطارئة.
جاء ذلك بحضور الوفد المرافق الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية ، والمهندس محمد السيسي المشرف العام علي تحقيق رؤية الهيئة ومدير الإدارة العامه للأزمات ، والدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة لإدارة الدواء وشئون الصيادله ، واللواء هشام شندي مساعد المدير التنفيذي للتحول الرقمي ، واللواء شريف ابوالعنين مساعد المدير التنفيذي للمشروعات والشئون الهندسية ، والدكتور محمد عياد خبير في ادارة المنشآت الصحية والطبية ، والدكتور محمود الشحات مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة ، والدكتور محمود الديب منسق مبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية ، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية ، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ،والمحاسب محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة ، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني للمحافظ ومنسق حياة كريمة بالدقهلية ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهليه ، والنائب حسين خضير عضو مجلس الشيوخ ، واللواء عادل توفيق رئيس مركز ومدينة شربين .

FB_IMG_1694590928648
FB_IMG_1694590928648
FB_IMG_1694590923774
FB_IMG_1694590923774
FB_IMG_1694590909071
FB_IMG_1694590909071
FB_IMG_1694590890839
FB_IMG_1694590890839
FB_IMG_1694590881157
FB_IMG_1694590881157
FB_IMG_1694590876663
FB_IMG_1694590876663
FB_IMG_1694590855713
FB_IMG_1694590855713
FB_IMG_1694590849558
FB_IMG_1694590849558
FB_IMG_1694590840180
FB_IMG_1694590840180
FB_IMG_1694590833994
FB_IMG_1694590833994
FB_IMG_1694590831525
FB_IMG_1694590831525
FB_IMG_1694590837871
FB_IMG_1694590837871
FB_IMG_1694590827983
FB_IMG_1694590827983
FB_IMG_1694590810104
FB_IMG_1694590810104
FB_IMG_1694590823634
FB_IMG_1694590823634
FB_IMG_1694590807968
FB_IMG_1694590807968
التأمين الصحي الشام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية العامة للرعاية الصحية المشروعات المنصورة الجديدة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مدينة المنصورة الجديد وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

أثارت قلق المواطنين| ما سبب الرائحة الكريهة في الجو وهل لها أضرار

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

العالم الهولندي يحذر من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام.. ويحدد المكان

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

موضوعات متعلقة

الحزن يكسو قريته.. وفاة شاب من الدقهلية في العاصفة دانيال بليبيا

ترشيحاتنا

رئيس التنظيم والإدارة يبحث مع وزير الشئون السياسية بـ سيراليون التعاون المشترك

الإسكان تتعاون مع القطاع الخاص لتقليل فواقد مياه الشرب ومنع غرق الإسكندرية بالأمطار

وزارة الرياضة تعلن ضم اللاعب باشا للمنتخب الأوليمبي.. تفاصيل

التصرف الشرعي لمن وقع نظره على محرم فجأة.. نصائح العلماء

إعلامي الوزراء: لا يمكن المساس بالنباتات والأشجار النادرة في حديقة الأسماك بالزمالك

الاستخبارات الأوكرانية: تعرض سفينة روسية وغواصة في القرم لأضرار بعد هجوم ليلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش كله Hضرار اعرف فوائده.. غبار الربيع يحميك من هذه الأمراض

بعد تداول إصابة الزعيم عادل إمام بالزهايمر.. أبرز أعراض المرض وطرق الوقاية

رئيس حزب المصريين الأحرار لـ صدى البلد: نرشح السيسى في انتخابات الرئاسة لمواصلة التنمية .. ودمج الوزارات وتغير سياسية الحكومة أبرز مطالبنا وهناك حملة لتفتيت مصر ولن نسمح بالتطاول

إيدك هتنور.. روتين علاج تجاعيد اليد والإسمرار

فيديو

غاز وصرف صحي .. ذعر بين المواطنين بسبب رائحة كريهة في الجو /فيديوجراف

أكرم حسنى يكشف كواليس انفصاله عن زوجته.. فيديو

كنت متمردًا ومجموعي سبب دخول الشرطة.. أكرم حسنى يحكي عن حياته| شاهد

ميمي جمال لـ«صدى البلد» : أشرف زكي مابينمش لإرضاء كل الفنانين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ