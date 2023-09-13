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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستقبال الشتاء.. محافظ المنوفية يشدد على رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة حالة أعمدة الإنارة

صيانة اعمدة الكهرباء
صيانة اعمدة الكهرباء

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري بالتنسيق مع شركة الكهرباء ، وتشكيل لجان للمرور على الأعمدة الكهربائية والتأكد من سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات ومراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد على ضرورة مراجعة كافة وصلات كشافات الإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة وذلك إستعداداً لإستقبال موسم الشتاء.

محافظ المنوفية يتابع أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة في مبادرة لمشروعات الخضراء

محافظ المنوفية يوافق على تخفيض درجات تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى


يأتي ذلك في إطار ما تقوم به محافظة المنوفية، من استعدادات مبكرة لإستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار وإتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظاً على الصالح العام.

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