لن تصدق.. قرية مصرية تفقد 74 من أبنائها في إعصار ليبيا|تفاصيل صعبة

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية حول العاصفة دانيال، حيث سيطرت مشاعر الحزن والآلام على جميع المصريين، عقب تلقي أخبار عن وفاة مصريين مقيمين في ليبيا، والذين لقوا مصرعهم بسبب إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة الليبية يوم الأحد الماضي.

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ونقلت جثامين الضحايا المصريين إلى مشرحة طبرق بليبيا، وتم تغسيلهم وترحيلهم إلى مصر، ليصل عدد الجثامين المصرية إلى 145 جثمانًا، وذلك حسبما أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل في مدينة طبرق الليبية.

وأعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل في مدينة طبرق الليبية، عن أسماء المصريين ضحايا كارثة عاصفة دانيال في مدينة درنة.

وتضمنت الأسماء 84 اسمًا من المصريين الذين لقوا مصرعهم جراء عاصفة دانيال بليبيا.

وذكرت مصادر أنه تم التعرف على 84 من الجثامين المصريين، وذلك من أصل 145 جثمانًا تم وصولهم، وأغلب من تم التعرف عليه من قرية واحدة وهي قرية الشريف ببني سويف.