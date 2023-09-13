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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1263 مريضاً في قافلة علاجية بقرية الزهيري بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية  الاثنين و الثلاثاء11و12 سبتمبر في قرية الزهيري مركز بني عبيد  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

تم توقيع الكشف على 1263 مريضاً وضمت11 عيادة منهم ( 2باطنة - 2أطفال - جراحة - جلدية - اسنان - تنظيم  أسرة ). فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.
 

كما تم إجراء 179 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 68 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 209 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 17 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم .
وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 134 ندوة تثقيفية ، و110حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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شريف مكين مبادرة الكشف المبكر ندوة تثقيفية مديرية الصحة بالمحافظة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة

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