الكشف على 1263 مريضاً في قافلة علاجية بقرية الزهيري بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين و الثلاثاء11و12 سبتمبر في قرية الزهيري مركز بني عبيد وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .



تم توقيع الكشف على 1263 مريضاً وضمت11 عيادة منهم ( 2باطنة - 2أطفال - جراحة - جلدية - اسنان - تنظيم أسرة ). فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.



كما تم إجراء 179 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 68 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 209 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 17 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم .

وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 134 ندوة تثقيفية ، و110حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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