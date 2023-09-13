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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر في نهائي أمم إفريقيا للكرة الطائرة رجال

صدى البلد

يواجه منتخب مصر رجال للكرة الطائرة، نظيره الجزائري، مساء اليوم، في نهائي كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وتنطلق مباراة مصر والجزائر في نهائي أمم أفريقيا، في تمام الساعة السابعة مساءً على صالة رقم 2 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في الساعة الرابعة على نفس الصالة.

ويسعى الفراعنة للتتويج بالبطولة التاسعة في تاريخه وإسعاد الشعب المصري وتسيد القارة الإفريقية مرة أخرى.

ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني لأكثر المنتخبات فوزًا بلقب بطولة الأمم الإفريقية، حيث يحمل في رصيده 8 ألقاب خلف المنتخب التونسي البطل التاريخي للبطولة برصيد 11 لقبًا والذي احتل المركز الخامس في هذه النسخة.

وكان منتخب مصر تأهل للنهائي بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3-1 في نصف النهائي، في المقابل تأهل الجزائر على حساب ليبيا بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الآخر.

وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد و حسام يوسف.

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