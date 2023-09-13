ضبط المتهمين بسرقة أموال وهواتف لاعبي نادي بيراميدز من غرفة تغيير الملابس

كشف رجال مباحث القليوبية، ملابسات تعرض لاعبي نادي بيراميدز مواليد 2007، لواقعة سرقة بالإكراه، والاستيلاء على أموالهم وهواتفهم من غرفة الملابس الخاصة بهم، أثناء تواجدهم بنادي العبور الرياضي بمحافظة القليوبية.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا، من مأمور قسم شرطة ثان العبور، يفيد بورود بلاغ من أحد المسؤولين بنادي بيراميدز، يفيد سرقة 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي من غرفة تغيير الملابس الخاصة بلاعبي الفريق، في أثناء مباراة لهم بنادي العبور الرياضي.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحثي، أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتمكن من كشف ملابسات الواقعة، حيث تبين أن وراء الواقعة، 3 متهمين، قاموا بسرقة مبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والمسروقات.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.