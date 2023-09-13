تعرف على كواليس مران الزمالك الأخير قبل السفر لتنزانيا

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب نادي زد قبل السفر إلى تنزانيا للقاء أرتا سولار الجيبوتي، المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء نقل التدريب لملعب زد لرغبة الكولومبي أوسوريو، المدير الفني للأبيض، في خوض المران على ملعب نجيل صناعي بسبب خوض لقاء أرتا سولار على ملعب نجيل صناعي.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين الدوليين راحة من التدريب اليوم بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول، في حين ركز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية في بداية المران.

وعقب انتهاء الفقرة البدنية، خاض لاعبو الزمالك تدريبات فنية تحت إشراف الكولومبي أوسوريو، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون، وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة فنية شهدت ندية وحماسا من اللاعبين.

وخاض محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران في ظل شكواه من إصابة بخشونة في الركبة خلال الفترة الأخيرة.

وتغادر القاهرة مساء اليوم، الأربعاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى تنزانيا استعدادا لخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.