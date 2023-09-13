خبيرة: تناول حلوى المولد قبل النوم يعرضك لمشكلات صحية خطيرة

ترتبط احتفالات المولد النبوي عادة بتناول حلوي المولد، ولكن هناك مجموعة من الاحتياطات يجب أخذها في الاعتبار عند تناول حلوي المولد ، خاصة أن السكر العدو الأول لجهازنا المناعي والعدو الأول للأمراض المزمنة مثل السكر وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين ، وتزداد هذه الأضرار إذا تم تناول حلوى المولد قبل النوم.

أكدت الدكتور مروة شعير خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا الغذاء في تصريحات خاصة لصدي البلد أن حلوى المولد النبوي تحتوي على سعرات حرارية عالية جدا تتراوح من 500 الى 1500 في بعض الحلوى مثل الملبن حتى المكسرات رغم فوائدها لكن تحتوي على سعرات حرارية عالية يعرضنا للسمنة المفرطة وكل هذا يضعف الجهاز المناعي ويجعلنا أكثر عرضة للعدوى،والامراض ولذا حذرت خبيرة التغذية مروة شعير من تناول الحلويات قبل النوم مباشرة، إذ يتسبب الأمر في مشاكل صحية لا حصر لها منها

أضرار تناول حلوي المولد قبل النوم:

⁃ تسبب الكثير من المشكلات الصحية خاصة المتعلقة بالسمنة والسكر وزيادة الوزن.

⁃ تناول الحلويات قبل النوم مباشرة يسبب ارتفاعا في مستوى السكر في الدم، فضلًا عن ارتفاع مقاومة الأنسولين، علاوة على ذلك عند تناول الحلوى قبل النوم يصبح معدل الحرق الدهون منخفض تماما ويصاب الشخص بالسمنة.

⁃ تناول الحلوى تزيد نشاط البكتيريا الموجودة في تجويف الفم وتشجعها على النمو والتكاثر وتؤدي إلى خطر الإصابة بالتسوس وتعرض اللثة للالتهاب، لأن السكريات المتوفرة بها.

⁃ تناول حلوى المولد قبل النوم تعمل على زيادة دهون البطن وزيادة الوزن بوجه عام.

⁃ تسبب مشاكل المعدة مثل القولون، والغازات، وعوامل التخمة.

⁃ تساهم في ارتفاع نسبة السكر فى الدم بشكل كبير، ما يزيد لخطورة الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية

⁃ من الضروري تجنب الإفراط في تناول حلوى المولد على مرضى القلب لأن كثرتها قد تسبب الإصابة بتصلب الشرايين، ومن الضروري أيضًا ممارسة الرياضة بشكل مستمر لتجنب أي ضرر ممكن الإصابة به، لأنها ستساعد على حرق تلك السكريات المتناولة، كذلك يجب الحرص على شرب المياه بكميات وفيرة قبل النوم.



⁃ ينصح النساء الحوامل بعدم الافراط في تناول حلوى المولد قبل النوم ، وذلك لأنه يتسبب لهم في حموضة شديدة، مما يتسبب في حرقان المعدة، وبالأخص الحوامل في الشهور الاخيرة

⁃ العديد من الدراسات أثبتت ان الحوامل عندما يتناولن كميات كبيرة من السكريات، فإنه يتسبب في فرط حركة الجنين، مع حرقان المعدة.

⁃ انصح بعدم الإفراط في تناولها حفاظا على الصحة يفضل تناول قطعة واحدة في اليوم فقط،من حلوى المولد،

⁃ ينصح بتوزيع كمية قليلة من حلوى المولد على افراد الاسرة بحيث تتراوح من 50 إلى 100 جرام على الأكثر وعدم تناولها بشكل يومي لتجنب مخاطر حلوى المولد.

- يجب تقليل الوجبات الغذائية في اليوم الذي ستقدم فيه حلاوة المولد وانصح بتقديم الحلوى بالنهار بعد وجبة الغداء لزيادة معدلات الحرق في هذا الوقت.

- ينصح بعدم تناول حلوى المولد بعد الساعة السادسة مساءا لعدم تناول الحلوى طوال الليل.

- يحب بعد تناول حلاوة المولد النبوي ممارسة رياضة المشي نصف ساعة على الأقل.