مصر تكتسح تونس 3-0 وتتأهل لنهائي فرق السيدات ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

حسمت لاعبات منتخب مصر لتنس الطاولة تأهلهم لنهائي منافسات الفرق للبطولة الإفريقية لتنس الطاولة، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 9 إلى 19 سبتمبر الجارى والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واكتسحت سيدات منتخب مصر المكون من "دينا مشرف، هنا جودة، مروة الهضيبي" منتخب سيدات تونس بنتيجة 3-0 في المباريات.

وينتظر منتخب مصر في نهائي البطولة الفائز من مواجهة الجزائر ونيجيريا المقامة حاليا.

ويلتقي بعد قليل رجال منتخب مصر مع منتخب الجزائر في مباراة قبل النهائي لمنافسات الفرق رجال.



وتضم قائمة منتخب مصر علي صعيد اللاعبات كل من: هنا جودة ، دينا مشرف، يسرا حلمى ، أميرة يسرى بالإضافة إلى التؤام مروة و مريم الهضيبى.



بينما يمثل مصر على صعيد الرجال كل من : عمر عصر ، و خالد عصر ، أحمد صالح ، محمد البيلى ، محمد شومان ، يوسف عبد العزيز ، واللاعبات



ويقود المنتخب جهاز فني مكون من ماجد عاشور مدير فني وعماد مصيلحي مدرب عام وجيهان السيد مدربة لمنتخب السيدات.