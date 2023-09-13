هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح عمليتين جديدتين لتركيب صمامات القلب بتقنية «TAVI»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح مجمع الإسماعيلية الطبي في تركيب صمام عن طريق القسطرة بتقنية "TAVI" دون تدخل جراحي لحالتين من منتفعي التأمين الصحي الشامل، عانوا من ضيق شديد بالصمام الأورطي.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الفريق الطبي بلجنة القلب بالمجمع الطبي أخضع ملف الحالتين لدراسة دقيقة على الفور، وتم اتخاذ قرار تركيب صمام جديد كخيار علاجي مناسب لكلا الحالتين، بديلًا عن جراحة القلب المفتوح، وتم عمل الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لإنقاذ حياة كلًا منهما.

وأضافت الهيئة، أن الحالة الأولى لمريض يبلغ من العمر 78 عامًا، كان يعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي، مع صعوبة في التنفس وآلام في الصدر وصعوبة في الحركة ونهجان مستمر، بالإضافة إلى أنه كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وقصور في الشريان التاجي، وأجرى جراحة قلب مفتوح منذ فترة.

وتابعت: “أما الحالة الثانية، فهي لمريض يبلغ من العمر 67 عامًا، وكان يعاني من نفس الأعراض، بالإضافة إلى مرض السكري واعتلال وظائف الكُلى، حيث إنه مريض كلى مزمن”.

وأوضحت أن الفريق الطبي قام بإجراء العمليتين بنجاح كبير، حيث تمت زراعة صمام عن طريق القسطرة باستخدام تقنية "TAVI" من دون تدخل جراحي وبتخدير موضعي لكلا الحالتين، واستمرت العملية الواحدة لنحو ساعة، وخرج المريضان من غرفة القسطرة عقب العملية في كامل وعيهما، مع تلقي الرعاية الطبية حتى تمام التعافي.

ولفتت إلى أن الفريق الطبي ضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين، وهم الأستاذ الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب والقسطرة وخبير علاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية، إضافة إلى استشاريي القلب والقسطرة الدكتور محمود صباح، ︎والدكتور محمد عز الرجال، وأخصائي القلب والقسطرة الدكتور وسام الصاوي، واستشاري التخدير الدكتورة أميمة طه، وتحت إشراف مدير وحدة القسطرة القلبية بالمجمع الدكتور محمد سليمان، وأستاذ القلب ورئيس قسم القلب الدكتورة جميلة نصر، وبمعاونة الفريق المتميز من التمريض وفنيي الأشعة بالمجمع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه الإنجازات بمجمع الإسماعيلية الطبي تعد نقلة نوعية في مجال علاج أمراض القلب وتقنيات تغيير الصمامات، حيث تتيح للمرضى فرصة الحصول على العلاج اللازم بطرق غير جراحية وأقل تدخلاً جراحيًا، ما يعني وقت استشفاء أقصر ومخاطر أقل.

ولفت إلى أن هذه الحالات الحالة العاشرة والحادية عشر التي يتم فيها استخدام هذا النوع من التقنيات بمجمع الإسماعيلية الطبي بنجاح.

وقال السبكي إن نجاح هذه العمليات النوعية يعد امتدادًا للإنجازات الطبية لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى تحققها منذ التشغيل الفعلي تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن مثل هذه التقنيات المتقدمة فى القطاع الخاص تتكلف أكثر من 700 ألف جنيه، بينما توفرها منظومة التأمين الصحى الشامل بنسبة مساهمة أقل من 400 جنيه مصري.

وتابع: “نؤكد التزامنا المستمر بتقديم الرعاية الصحية المتميزة والابتكار في مجال العلاجات القلبية المتقدمة، ونعد بمواصلة العمل الجاد لتعزيز صحة ورفاهية مرضانا وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل”.

ولفت الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب والقسطرة بالمجمع الطبي، إلى أن تقنية "TAVI" تعتبر أحدث وأفضل ما توصل إليه العلم الحديث في تقنيات تغيير صمامات القلب دون جراحة، مؤكدًا أن مجمع الإسماعيلية الطبي يمتلك إمكانات متطورة وكوادر طبية عالية التأهيل والخبرة، ويناسب هذا النوع من العمليات المرضى الذين تجاوزوا الستين من عمرهم ولديهم مشكلات في أحد صمامات القلب الرئيسية، نظرًا لقلة مضاعفاتها وأعراضها الجانبية مقارنة بالعمليات التقليدية، حيث تسمح بتحسين جودة حياتهم وخفض مخاطر الجراحة التقليدية.

وأوضح أن تقنية "TAVI" تعد من التقنيات المستحدثة والمتطورة في مجال القسطرة القلبية، حيث تتم عملية إدخال صمام قلب جديد عن طريق فتح محدود باستخدام القسطرة، ما يجنب المريض مخاطر التدخل الجراحي التقليدي وشق الصدر.

واستطرد: "تمت بنجاح 11 عملية استبدال وزراعة الصمام الأورطى باستخدام تقنية "TAVI" بمجمع الإسماعيلية الطبي دون حدوث أي مضاعفات، بفضل منشآت هيئة الرعاية الصحية، والتي تضم قامات طبية وكفاءات شابة، بالإضافة إلى توفر أحدث التجهيزات الطبية، والتي تضمن توفير الرعاية الطبية عالية الجودة وأحدث التقنيات الطبية للمرضى".