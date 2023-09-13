كارثة كروية.. فرج عامر يعلق على هزيمة منتخب مصر أمام تونس

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على هزيمة منتخب مصر امام تونس، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “مباراة مصر وتونس امس كارثة كروية بكل ما تعنية الكلمة”.

وخسر منتخب مصر على يد منتخب تونس 3-1 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي.

أحرز تونس الهدف الأول عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.