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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا| موقف كولر من مشاركة موديست في السوبر الإفريقي.. أزمة جديدة في نادي الزمالك لعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

تعليق ناري لـ شوبير عن سبب هزيمة منتخب مصر أمام تونس

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على هزيمة منتخب مصر أمام تونس في لقائهم الودي أمس.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “جمهور تونس كان أقوى من حضور جمهورنا .. غياب الجمهور بيأثر على اللاعيبة.. محمد صلاح نفسه بتتسد، غياب لاعبي الأهلي مش المشكلة”.

 

موقف كولر من مشاركة موديست في السوبر الإفريقي| تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مصير موديست صفقة النادي الأهلي الجديدة، من المشاركة لقاء السوبر الإفريقي.

وكتب عبر فيسبوك: “كولر لم يحسم قراره حتى الآن بشأن مشاركة موديست، لكنه متحمس بشدة للدفع به”.

 

لم يحصلوا على مستحقاتهم.. أزمة جديدة في نادي الزمالك

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة عن صرف مستحقات لاعبي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: “لاعبو الزمالك المحليين فقط هم من حصلوا على مستحقاتهم حتى الآن والأجانب لم يتقاضوا رواتبهم”. 

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