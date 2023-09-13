مصر تفوز على الجزائر 3-1 وتصعد لنهائي بطولة إفريقيا لتنس الطاولة

حسم لاعبو منتخب مصر لتنس الطاولة تأهلهم لنهائي منافسات الفرق رجال للبطولة الإفريقية لتنس الطاولة، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 9 إلى 19 سبتمبر الجارى والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحقق منتخب رجال مصر المكون من "عمر عصر، يوسف عبد العزيز، ومحمد البيالي" الفوز على منتخب الجزائر بنتيجة 3-1 في المباريات.

ويخوض منتخب مصر مواجهة النهائي أمام منتخب نيجيريا بعدما فاز على تونس بنتيجة 3-1 في مواجهة نصف النهائي.

وكان منتخب سيدات مصر تأهل بدوره الي نهائي البطولة بعد اكتساح تونس في مواجهة نصف النهائي بنتيجة 3-0 في المباريات.

وتضم قائمة منتخب مصر علي صعيد اللاعبات كل من: هنا جودة ، دينا مشرف، يسرا حلمى ، أميرة يسرى بالإضافة إلى التؤام مروة و مريم الهضيبى.



بينما يمثل مصر على صعيد الرجال كل من : عمر عصر ، و خالد عصر ، أحمد صالح ، محمد البيلى ، محمد شومان ، يوسف عبد العزيز ، واللاعبات



ويقود المنتخب جهاز فني مكون من ماجد عاشور مدير فني وعماد مصيلحي مدرب عام.