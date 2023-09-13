لأصحاب المرتبات القليلة.. أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب ومواصفات قوية

لطالما يبحث أصحاب الرواتب المعقولة عن أفضل هواتف ذكية بمواصفات قوية ولكن بأقل سعر ممكن، لذلك تنافس الكثير من العلامات الشهيرة للفوز بهذه الفئة التى تمثل نسبة كبيرة من سوق الهواتف الذكية وعلى رأسها سامسونج.

توفر علامة سامسونج الكورية الجنوبية هاتف Galaxy A23، الذى يقدم بطارية كبيرة ومعالج قوي مع كاميرا مميزة بسعر معقول.

Galaxy A23

يأتى سامسونج Galaxy A23 بشاشة من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة عرض 1080x2408 بيكسل، مع طبقة حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، كما أنه مقاوم للمياه والغبار.

يعمل Galaxy A23 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات من نوع Adreno 610، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت، ويعمل ينظام أندرويد 13.

Galaxy A23

ولمحبي التصوير يوقر سامسونج Galaxy A23 بكاميرا أساسية رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانوية بدقة 5 ميجابيكسل، وأخري للتقريب ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أخري أمامية للسيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابيكسل.

يمتلك سامسونج Galaxy A23 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ شحن من نوع USB -C 2.0.

Galaxy A23

يمكنك الحصول عليه فى ألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي، مقابل سعر 6600 جنيه مصري حسب أخر سعر له فى السوق.