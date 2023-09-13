إزالة 28 منزلاً في زرزارة بالبحر الأحمر وتسكين الأهالي ببديل العشوائيات الآمن بالروضة

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الاحمر، اليوم الأربعاء بإزالة 28 منزلًا عشوائيًا في منطقة زرزارة.

وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

كما تم تنفيذ إزالة 16 منزلًا وسيتم استكمال إزالة المنازل الباقية في الأيام القادمة، وفي خطوة إيجابية، قام الأهالي المتضررين بالتعاون مع الجهات المعنية بتعاقد على وحدات سكنية بديلة في منطقة الروضة، التي تعتبر بديلًا آمنًا للعشوائيات.

ورافق اللواء محمد صلاح، رئيس حي جنوب، رئيس المدينة خلال تسليم الوحدات السكنية للأهالي في منطقة الروضة البديلة بمدينة الغردقة.. وقد أبدى الأهالي فرحتهم وامتنانهم لرئيس المدينة على حرصه وتواجده الشخصي خلال هذا الحدث الهام.

هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن آمن ولائق للمواطنين، وتعكس التفاني والاهتمام الكبير الذي يوليه محافظ البحر الأحمر ورئيس المدينة لرفاهية مجتمعهم.